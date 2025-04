Un nuovo presidio di sicurezza in piazza | installato il nuovo defibrillatore

piazza Bernini a Ravenna il nuovo defibrillatore pubblico, grazie all'iniziativa dell’associazione "Cuore e Territorio". Il dispositivo consegnato martedì, è stato installato grazie alla donazione delle Onoranze Funebri Domenichini e alla collaborazione di diverse realtà. Ravennatoday.it - Un nuovo presidio di sicurezza in piazza: installato il nuovo defibrillatore Leggi su Ravennatoday.it Entra in funzione inBernini a Ravenna ilpubblico, grazie all'iniziativa dell’associazione "Cuore e Territorio". Il dispositivo consegnato martedì, è statograzie alla donazione delle Onoranze Funebri Domenichini e alla collaborazione di diverse realtà.

Un nuovo presidio di sicurezza in piazza: installato il nuovo defibrillatore. "Soffoca il dissenso": le voci della nuova protesta contro il ddl Sicurezza | VIDEO. Un nuovo mercato in città: in piazza Pier Vettori arrivano i banchi \ VIDEO. Sicurezza: nuovi vigili in arrivo, presidio fisso in piazza Roma entro fine mese. Nuova sede per la Polizia Municipale, Mantellassi: "In zona stazione un nuovo presidio di sicurezza". Firenze, i comitati scendono di nuovo in piazza per chiedere più sicurezza: presidio in piazza Puccini. Ne parlano su altre fonti

Più sicurezza e controlli nelle strade. Ecco il presidio della polizia locale - Tresignana, è stato inaugurato dal sindaco Mirko Perelli in accordo con l’Unione dei Comuni Terre e Fiumi "Un vicino punto di riferimento cui rivolgersi in caso di necessità soprattutto per i nostri a ... (msn.com)

Decreto sicurezza. Meloni: 'Tutela legale per polizia e militari'. Sit in con scontri in piazza del Pantheon - Approvato in un Consiglio dei ministri durato mezzora. "Nessun blitz", assicura la premier Giorgia Meloni replicando alle accuse dell'opposizione: si tratta di "norme necessarie che non possiamo più ... (ansa.it)

Presidio al Pantheon contro il dl Sicurezza, tafferugli fra manifestanti e polizia. Poi corteo verso Campo de' Fiori - Momenti di tensione nel pomeriggio di venerdì in pieno centro davanti ai turisti. Gli agenti, anche con i manganelli, hanno contenuto il tentativo dei giovani dei collettivi studenteschi di marciare v ... (roma.corriere.it)