Un incontro per rivivere il ‘900 dal carteggio tra La Pira e Fanfani.

Arezzo, 8 aprile 2025 – Un pomeriggio perla politica fiorentina, italiana e internazionale delattraverso iltra Giorgio Lae Amintore. Venerdì 11 aprile, alle 18.00, la Sala di Giustizia della Curia Vescovile ospiterà la presentazione del libro “Anarchico a Dio solo soggetto” dedicato agli scambi epistolari intercorsi tra il 1949 e il 1977 tra i due politici toscani che testimoniano uno dei sodalizi più duraturi e significativi dell’Italia repubblicana. L’evento, aperto all’intera cittadinanza, è organizzato da Acli di Arezzo, associazione Kairos e associazione Tra Tevere ed Arno come occasione per condividere un approfondimento storico e politico partendo da oltre novecento lettere conservate presso la Fondazione La. Questo patrimonio epistolare è stato selezionato e raccolto per la prima volta in “Anarchico a Dio solo soggetto”, un’opera unica nel suo genere che è stata curata da Agostino Giovagnoli (professore emerito dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano).