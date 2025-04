Un giorno in pretura | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi 8 aprile

giorno in pretura: anticipazioni e streaming oggi, 8 aprileQuesta sera, martedì 8 aprile 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Un giorno in pretura, programma tv di genere documentaristico-criminologico ideato da Roberta Petrelluzzi. È la terza trasmissione più longeva della terza rete Rai dopo il TG3 e Geo. La trasmissione è l'evoluzione del programma In pretura, andato in onda sempre su Rai 3 dal 1985 al 1987. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.AnticipazioniIl 7 agosto 2019, un colpo di pistola rompe il silenzio di un tranquillo pomeriggio al Parco degli Acquedotti. Un assassino si allontana indisturbato, vestito da jogger, sotto gli sguardi di numerosi testimoni. A terra giace Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolik, un noto capo ultrà laziale di estrema destra con importanti legami nel narcotraffico romano.

