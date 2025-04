Un fiume di denaro attraverso false fatture | sequestrati 92 milioni di euro e indagate 11 persone

Milano, 8 aprile 2025 – Soldi trasferiti su conto correnti all'estero, anche cinesi, per "inibirne la tracciabilita'"un giro di. Un'organizzazione criminale, secondo le accuse legata anche a clan della camorra, dedita al traffico illecito di rifiuti ferrosi e al successivo riciclaggio dei proventi illeciti è stata smantellata in un'operazione coordinata dalla Procura di Milano e condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Trieste, che sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un importo complessivo di 92di, nei confronti di 6 società di capitali e 11fisiche. Maxi-evasione, Gs versa al Fisco 60diL’attività si sta sviluppando nelle province di Milano, Ferrara, Monza Brianza e Napoli, con l’impiego di circa 70 militari.

