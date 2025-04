Movieplayer.it - Un film Minecraft visto da un gamer di dodici anni

L'adattamento ha conquistato i più giovani per la simpatia dei suoi protagonisti, Jack Black e Jason Momoa, e per la messa in scena spettacolare. Del resto, un adolescente, appassionato del gioco, vede ilcon tutt'altri occhi: ecco come. "I Am Steve". Una frase era molto attesa dai ragazzi di tutto il mondo. E poco importa che, all'anteprima stampa a Roma, sia stata proiettata la versione doppiata, e la battuta sia diventata "Io sono Steve". Vedere finalmente il personaggio chiave diin carne ed ossa, con le sembianze di Jack Black, per molti ragazzi è stata una grande emozione. Un, tratto dalla fortunata serie di videogame della Mojang, è campione d'incassi in sala. Abbiamo avuto la fortuna di vederlo con dei ragazzi, uno dei quali dodicenne: il main target del