Un film Minecraft | i cinema prendono provvedimenti per porre fine a trend di TikTok e urla in sala

Nel Regno Unito i responsabili di alcune catene dihanno avvisato che prenderannoper evitaree caos durante le proiezioni di Un. Le proiezioni nel Regno Unito di Unsembrano abbiano suscitato delle reazioni non particolarmente gradite e la catena Cineworld ha avvisato gli spettatori che verranno fatti allontanare daisenza poter chiedere un rimborso se si comporteranno in modo indisciplinato. Sui social media, dall'uscita del lungometraggio tratto dal gioco, si sono diffusi numerosi video e post in cui si vede il pubblico mentre applaude,, lancia popcorn, e non solo, durante la visione. Gli annunci per assicurare un'esperienza positiva inCineworld, dopo aver dovuto fare i conti con il caos indurante le proiezioni di Un .