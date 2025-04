Un film Minecraft assurdo | ecco il numero folle di sceneggiatori che ha lavorato al film

film che sta conquistando il box-office di tutto il mondo dopo appena un weekend ha avuto un numero record di sceneggiatori Anche se Un film Minecraft ha incassato la bellezza di 300 milioni di dollari questo fine settimana, la critica non l'ha risparmiato per niente e su Rotten Tomatoes ha un misero punteggio del 48% di consenso. Nonostante il successo al box-office, è emerso che, nel corso delle fasi della sua produzione, il film è passato attraverso una quantità spropositata di sceneggiatori. Certo, i crediti finali del film, approvati dalla WGA, riportano sei nomi diversi, ma a quanto pare molte più persone si sono occupate della sceneggiatura. Se si va sul sito web della WGA, l'elenco dei nomi cresce in modo .

