Un drone subacqueo all-eletric di Saipem alla Fiera OMC di Ravenna

Ravenna (ITALPRESS) – Saipem è presente alla Fiera OMC – MED Energy Conference & Exhibition di Ravenna, il più importante appuntamento sull'energia dell'area mediterranea, con Hydrone-W, il proprio drone subacqueo all-electric. Hydrone-W, lungo circa 3 metri, largo quasi 2 metri, alto 1,9 metri e dal peso di 4,2 tonnellate, è posizionato all'ingresso principale dell'area esterna della Fiera su una pedana rialzata dedicata, dove resterà visibile a tutti i visitatori per l'intera durata della manifestazione dall'8 al 10 aprile 2025. Dotato di un sistema di controllo remoto, è stato ideato da Saipem per lo sviluppo e l'industrializzazione di tecnologie e soluzioni subacquee per la manutenzione e l'ispezione di impianti sottomarini e il sollevamento di carichi di oltre 200 kg. Hydrone-W fa parte del programma Hydrone di Saipem, un'iniziativa per la progettazione e l'industrializzazione di una flotta di droni subacquei in grado di lavorare in mare in completa autonomia fino a 3mila metri di profondità.

