Un cucciolo non è mai un giocattolo

Ilgiorno.it - Un cucciolo non è (mai) un giocattolo Leggi su Ilgiorno.it Tutti sanno che gli animali vanno curati e rispettati. Eppure, nonostante questo, ogni anno in Italia vengono abbandonati da padroni irresponsabili circa 50.000 cani e 80.000 gatti: secondo una recente indagine il 35% degli animali domestici vive oggi per strada o in rifugi. Le cause di questo fenomeno possono essere diverse: padroni anziani che non riescono a tenerli, bambini viziati che a un certo punto si stancano del loro animale, soldi che in famiglia non bastano, famiglie che di soldi ne hanno ma partono per le vacanze dopo essersi liberate di loro. Abbandonare gli animali è un reato e quindi chi lo fa deve essere punito. La legge prevede l’arresto fino ad un anno, oppure multe che vanno dai mille ai diecimila euro. Inoltre è difficile che questi animali vengano lasciati in un canile o in un gattile; spesso sono scaricati per strada, o nei boschi.

Un cucciolo non è (mai) un giocattolo. “Un cane non è un giocattolo”. Parola di Simona Izzo, Alba Parietti e Oipa. Il cane bandito dal parco giochi trova un modo molto dolce per chiedere scusa e poter rientrare. Giocattoli per cani: quali comprare?. “Non siamo giocattoli”, la campagna di Natale degli Amici di Paco. La gioia del cane che scopre la prima pallina da tennis della sua vita. Ne parlano su altre fonti

Quando il giocattolo diventa un cucciolo vero, anzi verosimile - Il giocattolo, venduto in milioni di esemplari e imitato in tutto il mondo, non è mai morto per davvero ... non comporterà una brutta morte per il 'cucciolo' ma ne farà un animale stressato ... (msn.com)

Montefalcione, compra online un Barboncino Toy: il cucciolo non arriverà mai - attraverso un fraudolento annuncio postato su di un sito specializzato, aveva finto di mettere in vendita un cucciolo di Barboncino Toy. (ilmattino.it)

Preso e gettato via con un vecchio giocattolo: Niko si merita una famiglia vera - Questo cucciolo di nome Niko è stato gettato via come se fosse un vecchio giocattolo: ora merita di essere adottato da una vera famiglia ... (amoreaquattrozampe.it)