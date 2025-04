Un convegno sulla separazione delle carriere nell' aula magna della Corte d' Appello

Un convegno sul delicato tema della separazione delle carriere è in programma per venerdì 11 aprile, dalle 9 alle 13.30 nell'aula magna della Corte d'Appello, al primo piano del palazzo di giustizia. L'iniziativa - che è gratuita ed aperta a tutti - è organizzata dall'associazione giuridica Jus.

