Un convegno sui "capri espiatori" nell'amministrazione.

Firenze, 8 aprile 2025 - Che le pubbliche amministrazioni, perlomenoa stragrande maggioranza, sia quelle che producono provvedimenti, sia quelle che producono servizi, non funzionino o funzionino male è un dato comunemente ripetuto e comunque fortemente sentito dalla collettività. Di chi è la colpa? Delle leggi, troppe e scritte male, della giurisprudenza oscillante, dei vertici politici, dei dirigenti, dei funzionari? Cerca di dare risposte a queste domande ilorganizzato dalla Fondazione Cesifin Ets, ente strumentale di Fondazione Cr Firenze, e in programma giovedì 10 aprile a Palazzo Incontri. Partendo da una recente monografia di E. Frediani, Attività amministrativa e. Scenari, Mucchi, Modena, 2024, ilsi propone di indagare non tanto sulle cause della ricerca di responsabilità a livello individuale quanto le ragioni (o perlomeno le principali) di disfunzioni, disservizi e ritardi che si è soliti riscontrare’attività sia formale sia materiale delle pubbliche amministrazioni.