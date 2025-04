Forlitoday.it - "Un click per Nick", il gran finale: asta di beneficenza, mostra e lezione di educazione stradale

Leggi su Forlitoday.it

Sabato 12 aprile segnerà la conclusione del concorso fotografico di"Unper", nel ricordo di Nicolò Ulivi e a favore dell'associazione "Ettore: un sorriso per l'Africa", attiva in Tanzania nella ristrutturazione del centro sanitario di Kisawasawa e fondata in ricordo di.