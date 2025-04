Lanazione.it - Umbria e deficit, riscritta la manovra fiscale Cala l’Irpef per la fascia intermedia

Perugia, 8 aprile 2025 –quasi dimezzata, con sconto Irpef per chi guadagna da 15mila fino a 28mila euro, niente aumento del bollo e un decimo in meno di Irap rispetto a quanto preventivato. Un approfondimento dei conti e la concertazione sono serviti ad alleggerire lache peserà sostanzialmente sui redditi più elevati e sulle imprese. Ieri è stato giorno di concertazione, con la Giunta che ha presentato le proposte che verranno portate in Consiglio dopodomani. E così, dal punto di vista strettamente numerico, lascende da 90 a 52 milioni. E questo grazie, prima di tutto, alla revisione delle aliquote Irpef. La novità più importante è che letra 15 e 28mila euro quest’anno pagherà di meno, cone benefici fino 30mila però: quella da 20mila euro verserà circa 20 euro in meno nelle casse di Palazzo Donini, quasi 40 in meno per chi dichiara 25mila euro annui e 22 in meno fino a 30mila euro.