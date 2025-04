Ultimissime Juve LIVE | quattro allenatori in corsa per la panchina del futuro Tudor prova a tenersi il posto

Ultimissime Juve LIVE: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24.

Ultimissime Juve LIVE – 8 aprile 2025

Nuovo allenatore Juve: un sogno, due obiettivi e un'opzione a sorpresa.

Tudor, ora la vera svolta: Juve con quattro attaccanti contro il Lecce - L'allenatore bianconero vuole riuscire a trasformare in gol tutto il lavoro prodotto e assistere meglio Vlahovic: lo farà così ... (msn.com)

LIVE Roma-Juventus 1-1 Serie A 2024/2025: Cambio nella Juventus: Koopmeiners in campo - Serie A 2024/2025, 31a giornata. Cronaca minuto per minuto di Roma-Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. (sport.virgilio.it)

Juve Genoa 1-0: tornano al successo i bianconeri, decide il gol di Yildiz. Buona la prima per Igor Tudor! - Juve Genoa LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2024/25 La Juve torna in campo dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina al Franc ... (juventusnews24.com)