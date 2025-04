Ugo Humbert parla da solo per motivarsi | “Dai amico ce la farai Sono orgoglioso di te” Poi perde

Humbert è stato battuto nel primo turno contro Alexei Popyrin al Masters 1000 di Monte Carlo. Il 26enne francese per concentrarsi e darsi la giusta carica parla da solo: "Dai che ce la farai, Sono orgoglioso di te". Ma perde e viene eliminato. Leggi su Fanpage.it Ugoè stato battuto nel primo turno contro Alexei Popyrin al Masters 1000 di Monte Carlo. Il 26enne francese per concentrarsi e darsi la giusta caricada: "Dai che ce ladi te". Mae viene eliminato.

Gigante: "Ho giocato alla pari con Humbert. Spero sia solo l'inizio". Humbert accusa Sinner di "non essere lucido": il francese gli spiega che è facile parlare per lui. Ugo Humbert difende il titolo di Marsiglia, supera Medjedovic in una finale combattuta.. Jérôme Kym si arrende solo sul finale. Ugo Humbert supera in una finale a senso unico Alexander Bublik.

