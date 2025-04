Inter-news.it - UFFICIALE – Walker, c’è la frattura: comunicato Milan! Inter a -15

per, con ilche ha diramato unpochi minuti fa. E tra 15 giorni ci sarà l’in Coppa Italia.– Di seguito la nota del club rossonero a confermare l’infortunio del difensore inglese: “ACcomunica che in data odierna Kylesi è procurato unadel gomito destro. Per ottenere una guarigione migliore ed ottimizzare i tempi di recupero, oggi il giocatore è stato sottoposto ao advento di osteosintesi dell’olecrano. L’operazione è perfettamente riuscita. Kyle inizierà da subito la riabilitazione”. Il difensore ex Manchester City dunque è da considerarsi in dubbio per la sfida di Coppa Italia contro l’, semifinale di ritorno. La partita è in programma per il 23 aprile e si ripartirà dall’1-1 dello Stadio San Siro.