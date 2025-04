Inter-news.it - UFFICIALE – Bologna, doppio infortunio pesante: in 2 saltano pure l’Inter

Leggi su Inter-news.it

Ilriceve due grosse notizie negative all’indomani della partita contro il Napoli.ildi due titolarissimi. Fuoricon.COMUNICATO– All’indomani della partita trae Napoli, finita in pareggio, doppiategola per Vincenzo Italiano. Ilperde infatti due titolarissimi: “Gli esami a cui sono stati sottoposti Lukasz Skorupski e Lewis Ferguson hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado dell’adduttore destro, e una lesione di basso grado del retto femorale destro. Per entrambi i tempi di recupero sono di tre settimane”. I due giocatori salteranno anche la partita contro, in programma giorno 20, ossia la domenica di Pasqua.Ilperde Skorupski e Ferguson anche perASSENZE – Ilil giorno di Pasqua giocherà controal Renato Dall’Ara.