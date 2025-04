UE multe alle Big Tech se non collaborano

Imolaoggi.it - UE, multe alle Big Tech se non collaborano Leggi su Imolaoggi.it “La conformità” al Digital Markets Act “è il nostro obiettivo principale. Avremo un dialogo costruttivo con i gatekeeper, come abbiamo fatto finora per trovare soluzioni praticabili, come nelle decisioni relative ad Apple. Ma se non vediamo la volontà di cooperare, non esiteremo a imporre le sanzioni previste dalla legge”. Lo ha detto la vicepresidente della Commissione europea.

Ue, 'se non cooperano imporremo multe alle Big Tech'. Ue, 'se non cooperano imporremo multe alle Big Tech'. Wp: «Musk ha chiesto a Trump di revocare i dazi». Ue: se non cooperano imporremo multe alle Big Tech. Come funzionerà un eventuale giro di vite dell’UE sulle Big Tech. Dazi, l'Ue mette nel mirino i colossi Big Tech: dalle tasse più alte al ritiro dei brevetti, le opzioni sul tavolo di Bruxelles. Dazi Usa? Antitrust e Privacy bazooka Ue per rifarsi sulle Big Tech. Ne parlano su altre fonti

Ue, 'se non cooperano imporremo multe alle Big Tech' - "La conformità" al Digital Markets Act "è il nostro obiettivo principale. Avremo un dialogo costruttivo con i gatekeeper, come abbiamo fatto finora per trovare soluzioni praticabili, come nelle decisi ... (ansa.it)

Dazi, l’Ue mette nel mirino i colossi Big Tech: dalle tasse più alte al ritiro dei brevetti, le opzioni sul tavolo di Bruxelles - La risposta europea alla guerra commerciale scatenata da Trump potrebbe colpire soprattutto il settore tecnologica. E nel frattempo, potrebbero scattare le multe ad Apple e Meta L'articolo Dazi, l’Ue ... (msn.com)

Subito l’avvertimento su moto e jeans, poi il colpo a Big Tech - La risposta in due tempi dell’Unione colpirà i prodotti simbolo americani e quelli più diffusi in Europa, come il digitale ... (repubblica.it)