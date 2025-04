Sport.periodicodaily.com - Udinese vs Milan: le probabili formazioni

Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I friulani cercano quel punto necessario per raggiungere la salvezza matematica, mentre i rossoneri vogliono la vittoria per sperare nella qualificazione in Europa.vssi giocherà venerdì 11 aprile 2025 alle ore 20.45 presso la BluEnergy Arena.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI friulani sono reduci dalla sconfitta esterna di Genoa, la terza consecutiva che, pur non influendo sulla classifica, visto i 40 punti raggiunti, presuppone una certa rilassattezza essendo vicina la salvezza. Al traguardo manca un solo punto, per cui la squadra di Runjiac cercherà di ottenerlo davanti al suo pubblico. Non se la passano bene nemmeno i rossoneri che sbarcano in Friuli dopo il pareggio interno con la Fiorentina.