Udinese-Milan forfait per un titolarissimo rossonero?

Udinese-Milan, a rischio forfait un titolarissimo rossonero, nuovo bastone fra le ruote per il Milan, ecco chi è:Il Milan continua a faticare nel trovare continuità di risultati. Dopo la sconfitta subita al “Maradona” contro il Napoli, i rossoneri avevano bisogno di tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico contro la Fiorentina. Tuttavia, anche questa volta la squadra di Sergio Conceiçao ha lasciato punti pesanti per strada. I viola sono partiti forte, colpendo due volte in avvio, ma il Milan è riuscito a rientrare in partita e a pareggiare i conti. Un 2-2 che lascia l’amaro in bocca e che complica la corsa verso un piazzamento europeo.Il problema principale resta la mancanza di solidità e la difficoltà nel chiudere le partite. Conceiçao è riuscito a dare una reazione alla squadra, ma la rimonta è diventata un’abitudine che spesso non porta risultati completi. Dailymilan.it - Udinese-Milan, forfait per un titolarissimo rossonero? Leggi su Dailymilan.it , a rischioun, nuovo bastone fra le ruote per il, ecco chi è:Ilcontinua a faticare nel trovare continuità di risultati. Dopo la sconfitta subita al “Maradona” contro il Napoli, i rossoneri avevano bisogno di tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico contro la Fiorentina. Tuttavia, anche questa volta la squadra di Sergio Conceiçao ha lasciato punti pesanti per strada. I viola sono partiti forte, colpendo due volte in avvio, ma ilè riuscito a rientrare in partita e a pareggiare i conti. Un 2-2 che lascia l’amaro in bocca e che complica la corsa verso un piazzamento europeo.Il problema principale resta la mancanza di solidità e la difficoltà nel chiudere le partite. Conceiçao è riuscito a dare una reazione alla squadra, ma la rimonta è diventata un’abitudine che spesso non porta risultati completi.

