Thesocialpost.it - Udine, incendio nel deposito di una ditta: fumo ovunque e fiamme altissime

Leggi su Thesocialpost.it

Undevastante ha colpito oggi lo stabilimento della Bipan, azienda di Bicinicco, in provincia di, specializzata nella produzione di pavimentazioni. Le, divampate in un’area ricca di scarti di lavorazione del legno, hanno rapidamente minacciato di propagarsi, richiedendo l’intervento di sei squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di. A supporto sono arrivate anche due autobotti e la squadra Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) per affrontare l’emergenza.Il rogo ha avuto origine tra i materiali infiammabili, principalmente scarti di legno provenienti dalla produzione di pannelli truciolari e pannelli in fibre di legno pressato trattati con colle e resine ad alte temperature, che hanno contribuito alla rapida propagazione delle. I vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza una cabina del gas e gli impianti esterni dell’azienda, cercando di proteggerli dall’avanzare del rogo.