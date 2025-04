Ucraina Zelensky | Catturati due cinesi che combattevano con i russi nel Donetsk

cinesi che combattevano nell’esercito russo nella regione di Donetsk”. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in una conferenza stampa congiunta a Kiev con il primo ministro belga Bart De Wever. Il leader ucraino ha chiesto ai suoi ministri degli Esteri e della Difesa “di contattare Pechino e scoprire come la Cina reagirà a questo”. Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Catturati due cinesi che combattevano con i russi nel Donetsk” Leggi su Lapresse.it “I nostri militari hanno catturato due cittadinichenell’esercito russo nella regione di”. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr, in una conferenza stampa congiunta a Kiev con il primo ministro belga Bart De Wever. Il leader ucraino ha chiesto ai suoi ministri degli Esteri e della Difesa “di contattare Pechino e scoprire come la Cina reagirà a questo”.

