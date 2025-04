Ucraina Trump | I russi bombardano come pazzi situazione terribile

russia ha intensificato gli attacchi contro l’Ucraina, colpendo anche la capitale Kiev. I bombardamenti hanno causato vittime e danni significativi. Trump: “Non sono felice di bombardamenti russi” “Non sono felice di quello che sta accadendo con i bombardamenti, stanno bombardando come pazzi”. Lo ha detto Donald Trump in riferimento alla situazione in Ucraina. “È una cosa orribile”, ha aggiunto il presidente Usa. Zelensky: “Nostro esercito presente in regione russa Belgorod”Le Forze Armate ucraine sono presenti nella regione russa di Belgorod. Lo ha dichiarato ieri sera il presidente Volodymyr Zelensky. Secondo quanto riporta il Kyiv Independent, Zelensky ha spiegato che il comandante in capo Oleksandr Syrskyi ha confermato la presenza militare dell’Ucraina negli Oblasti di Belgorod e Kursk. Lapresse.it - Ucraina, Trump: “I russi bombardano come pazzi, situazione terribile” Leggi su Lapresse.it Nel giorno di lutto nazionale per la strage dei bambini a Kryvyi Rih, laa ha intensificato gli attacchi contro l’, colpendo anche la capitale Kiev. I bombardamenti hanno causato vittime e danni significativi.: “Non sono felice di bombardamenti” “Non sono felice di quello che sta accadendo con i bombardamenti, stanno bombardando”. Lo ha detto Donaldin riferimento allain. “È una cosa orribile”, ha aggiunto il presidente Usa. Zelensky: “Nostro esercito presente in regione russa Belgorod”Le Forze Armate ucraine sono presenti nella regione russa di Belgorod. Lo ha dichiarato ieri sera il presidente Volodymyr Zelensky. Secondo quanto riporta il Kyiv Independent, Zelensky ha spiegato che il comandante in capo Oleksandr Syrskyi ha confermato la presenza militare dell’negli Oblasti di Belgorod e Kursk.

