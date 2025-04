Ucraina tregua si allontana Trump | I russi bombardano come pazzi

Ucraina e russia continua. E proseguono anche i raid contro le infrastrutture dell'energia malgrado l'accordo dello scorso 18 marzo per 30 giorni di pausa. Il presidente Donald Trump ha dichiarato di "non essere contento" degli attacchi in corso da parte della russia: "Stanno bombardando come pazzi e non sono per . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – La guerra traa continua. E proseguono anche i raid contro le infrastrutture dell'energia malgrado l'accordo dello scorso 18 marzo per 30 giorni di pausa. Il presidente Donaldha dichiarato di "non essere contento" degli attacchi in corso da parte dellaa: "Stanno bombardandoe non sono per .

