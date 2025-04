Ucraina tregua si allontana Trump | I russi bombardano come pazzi

Ucraina e russia continua. E proseguono anche i raid contro le infrastrutture dell’energia malgrado l’accordo dello scorso 18 marzo per 30 giorni di pausa. Il presidente Donald Trump ha dichiarato di “non essere contento” degli attacchi in corso da parte della russia: “Stanno bombardando come pazzi e non sono per niente felice di quello che è successo nell’ultima settimana. Non è una bella situazione”, ha detto Trump durante un incontro nello Studio Ovale con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Le dichiarazioni di Trump sono arrivate dopo una domanda sul perché non siano stati imposti dazi alla russia. Il presidente ha detto che questo è “perché non stiamo facendo affari, essenzialmente, con Mosca, perché sono in guerra”. Trump ha affermato che i funzionari statunitensi si stanno incontrando con la russia e l’Ucraina “e stiamo facendo passi avanti”, anche se non ha detto se ciò significhi un cessate il fuoco vicino. Leggi su Ildenaro.it (Adnkronos) – La guerra traa continua. E proseguono anche i raid contro le infrastrutture dell’energia malgrado l’accordo dello scorso 18 marzo per 30 giorni di pausa. Il presidente Donaldha dichiarato di “non essere contento” degli attacchi in corso da parte dellaa: “Stanno bombardandoe non sono per niente felice di quello che è successo nell’ultima settimana. Non è una bella situazione”, ha dettodurante un incontro nello Studio Ovale con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Le dichiarazioni disono arrivate dopo una domanda sul perché non siano stati imposti dazi allaa. Il presidente ha detto che questo è “perché non stiamo facendo affari, essenzialmente, con Mosca, perché sono in guerra”.ha affermato che i funzionari statunitensi si stanno incontrando con laa e l’“e stiamo facendo passi avanti”, anche se non ha detto se ciò significhi un cessate il fuoco vicino.

Ucraina, tregua si allontana. Trump: "I russi bombardano come pazzi". La tregua in Ucraina si allontana: ma perché Putin sta prendendo tempo?. Ucraina, tregua si allontana. Trump: "I russi bombardano come pazzi". Ucraina-Russia, Cremlino: "Ok Putin a tregua ma troppe questioni in sospeso". Ucraina, Stefanini: ''Sul Mar Nero è non-accordo, la tregua totale si allontana''. La tregua in Ucraina si allontana: ma perché Putin sta prendendo tempo?. Ne parlano su altre fonti

Ucraina, tregua si allontana. Trump: “I russi bombardano come pazzi” - (Adnkronos) – La guerra tra Ucraina e Russia continua. E proseguono anche i raid contro le infrastrutture dell’energia malgrado l’accordo dello scorso 18 marzo per 30 giorni di pausa. Il presidente Do ... (msn.com)

La tregua in Ucraina si allontana: ma perché Putin sta prendendo tempo? - Il leader russo non ha paura, nessuno lo chiama a rispondere e nessuno limita le sue azioni: vuole solo ottenere le migliori condizioni ... (msn.com)

Ucraina, Stefanini: ''Sul Mar Nero è non-accordo, la tregua totale si allontana'' - L'ex ambasciatore alla Nato sottolinea come serva l'ok della Ue per la revoca delle sanzioni alla Russia, ma gli europei non siedono al tavolo dei negoziati. A un certo punto i nodi arriveranno al pet ... (adnkronos.com)