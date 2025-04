Lapresse.it - Ucraina: media, Usa valutano di ritirare 10mila soldati da est Europa

Milano, 8 apr. (LaPresse) – Alti funzionari del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti stanno valutando difino a 10.000dall’orientale. È quanto hanno riferito a Nbc News sei funzionari statunitensi ed europei a conoscenza della questione. Le unità in esame fanno parte dei 20.000 uomini che l’amministrazione Biden ha schierato nel 2022 per rafforzare le difese dei Paesi confinanti con l’dopo l’invasione russa. I numeri sono ancora in fase di discussione, ma la proposta potrebbe comportare la rimozione di fino a metà delle forze inviate da Biden.