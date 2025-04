Ucciso dall' orsa Jj4 in Trentino in 18 a processo per diffamazione via social

Tgcom24.mediaset.it - Ucciso dall'orsa Jj4 in Trentino, in 18 a processo per diffamazione via social Leggi su Tgcom24.mediaset.it Sotto accusa i post offensivi scritti su Facebook contro la vittima, Andrea Papi, sua sorella e la fidanzata

Incidente stradale in Trentino, in gravi condizioni Carlo Papi, il papà di Andrea ucciso dall'orsa Jj4 - TRENTO - Grave incidente stradale a Malè. Carlo Papi, padre di Andrea, il runner ucciso nel 2023 dall'orsa Jj4 in valle di Sole, in Trentino, è in gravi ... (msn.com)