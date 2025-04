Lanazione.it - Uccise il vicino che lo assaltò con la ruspa: processo Mugnai, le telefonate e i testimoni

Arezzo, 8 aprile 2025 – E' iniziato nella mattina di martedì in Corte d'Assise ad Arezzo la fase dibattimentale dela carico di Sandro, l'artigiano aretino accusato di omicidio volontario per aver ucciso a colpi di fucile il, Gezim Dodoli 59 anni, che con unastava demolendo la sua casa. I fatti risalgono alla notte dell'Epifania del 2023 a San Polo, frazione del comune di Arezzo. Stamani per la prima volta in aula anche l'artigiano aretino. Presenti, fuori dall'aula, anche i suoi familiari e i familiari di Gezim Dodoli. Ilè entrato nel vivo con l'audizione dei. Ascoltati per primi i carabinieri che svolsero i sopralluoghi dopo la tragedia. I militari hanno raccontato quanto si trovarono di fronte quella notte del 5 gennaio 2023. La famigliastava cenando, in tutto sette le persone presenti all'interno dell'abitazione.