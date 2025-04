Ubriaco semina il panico Caos al centro commerciale e poi anche al pronto soccorso

seminato il panico al centro commerciale il Girasole di Campiglione di Fermo, poi, non soddisfatto, una volta accompagnato al pronto soccorso, aveva aggredito i poliziotti e gli agenti della vigilanza privata, ferendone uno. Protagonista della scorribanda, un 43enne di Porto Sant'Elpidio che, dopo essere stato neutralizzato, era stato denunciato alla Procura della Repubblica per resistenza a pubblico ufficiale e minacce. L'elpidiense è comparso davanti al giudice del tribunale di Fermo e, a conclusione del processo, è stato condannato a due anni e due mesi di reclusione per i reati di minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. All'uomo, in quanto recidivo, era stato addebitato anche il reato di ubriachezza molesta. Il pomeriggio di follia dell'uomo era iniziato nel centro commerciale dove, Ubriaco, aveva iniziato ad infastidire gli avventori.

