Ubriaco picchia il barista che non gli dà da bere | a processo

Ubriaco, chiede ancora da bere al barista e al suo rifiuto prima lo insulta e lo minaccia, poi gli sferra un pugno in faccia.L'aggressioneL’imputato, un campano di 59 anni difeso dall’avvocato Giuseppe De Lio, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia. Perugiatoday.it - Ubriaco picchia il barista che non gli dà da bere: a processo Leggi su Perugiatoday.it Entra in bar già molto, chiede ancora daale al suo rifiuto prima lo insulta e lo minaccia, poi gli sferra un pugno in faccia.L'aggressioneL’imputato, un campano di 59 anni difeso dall’avvocato Giuseppe De Lio, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia.

Fratelli ubriachi picchiano barista che non vuole più farli bere a Padova: arrestati entrambi - Si è consegnato dopo giorni di ricerche il secondo dei due fratelli moldavi che domenica sera, 12 gennaio, in un bar di Tencarola, a Selvazzano (Padova) , hanno aggredito brutalmente un barista ... (msn.com)

Ken Ye, barista aggredito da un ubriaco per aver negato l'ennesimo bicchiere: dopo due mesi esce dal coma - SELVAZZANO (PADOVA) - Non è più in pericolo di vita Ken Ye, il barista cinese di 27 anni aggredito nel suo locale di piazza Vittorio Veneto a Tencarola lo scorso 12 gennaio: svegliato dal coma ... (ilgazzettino.it)

Ubriaco si spoglia fra i clienti del bar - È stato denunciato FORTE DEI MARMI — Più che alticcio, ubriaco. Così la barista non intendeva servirgli altri alcolici. Lui non ci ha pensato due volte: le ha strappato di mano la bottiglia ... (toscanamedianews.it)