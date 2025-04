Quotidiano.net - Twinset Milano e Arper. Alleanza tra design moda e innovazione

annunciano con entusiasmo un progetto di cobranding in occasione del Salone del Mobile. Questa collaborazione segna un incontro straordinario tra l’eccellenza delitaliano e la raffinatezza del made in Italy, dando vita a un’esperienza unica nel mondo dele della. La celebre sedia Catifa Carta didiventa protagonista assoluta della vetrina della boutiquedi Via Manzoni 34 a. La scocca di Catifa Carta è interamente realizzata in PaperShell, un materiale innovativo ottenuto dalla carta derivata dagli scarti del legno. Grazie alla sua natura, PaperShell trattiene il biossido di carbonio assorbito dagli alberi. A fine vita, ritorna alla terra sotto forma di biochar, uno straordinario carbone che ha la capacità di trattenere la CO2, intrappolata durante il suo ciclo di vita, impedendone il rilascio nell’aria.