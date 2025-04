Imiglioridififa.com - Tutto quello che dovete fare per l’EVO Diventa Immortale [GUIDA COMPLETA]

luzioneè una delle novità più coinvolgenti della promo FUT Immortali, pensata per trasformare il tuo Centrocampista Centrale (CM) in una leggenda assoluta. Eccoche devi sapere per sfruttarla al massimo.Come funziona?Puoi selezionare un CC con valutazione massima di 85 e intraprendere un percorso a tappe che lo porterà fino a 94 di valutazione generale e 3 PlayStyle+ esclusivi, con un lookmente nuovo e intesa stile ICONA.questo si ottienendo gruppi di obiettivi suddivisi in più fasi:Dal 4 aprilePuoi riscattare gratuitamenteI con un CC con queste caratteristiche limite: GEN max: 85Posizione: CCRuoli totali max: 2N° stili di gioco+ max: 2N° stili di gioco max: 6Che una volta terminata darà al vostro CC questi miglioramentiRarità EroiMosse abilità +2 MAX: 3Valutazione generale +41 MAX: 88Velocità +50 MAX: 85Tiro +50 MAX: 82Passaggi +60 MAX: 88Dribbling +45 MAX: 83Difesa +50 MAX: 81Fisico +45 MAX: 81Perrlaseguire i seguenti step:Livello 1: Gioca 1 partita in qualsiasi modalità di UT con il vostro EVO attivo in giocoLivello 2: Gioca 2 partite in qualsiasi modalità di UT con il vostro EVO attivo in giocoObiettiviGli obiettivi dauna volta scelto quale CC diventerà unsono questi.