Tutti pazzi per Alcova | due giorni sold out a Villa Borsani nonostante il ticket

Varedo (Monza e Brianza) – Da una parte i numeri impressionanti dell’anno scorso, oltre 90mila presenze in una settimana e su due siti diversi. Dall’altro l’ampliamento dell’offerta con quattro spazi ma un biglietto d’ingresso da 25 euro per uno di questi. Ha preso il via ieri la nona edizione di, che per il secondo anno consecutivo ha trovato casa a Varedo. Fondata nel 2018 da Valentina Ciuffi e Joseph Grima, è una piattaforma itinerante che ogni anno, durante la Milano Design Week, riunisce designer, aziende, istituzioni e ricercatori per indagare collettivamente il futuro del progetto e dell’abitare. Trasformando siti abbandonati, dimenticati o inaccessibili in hub per la creatività contemporanea,è velocemente diventata uno degli eventi più visitati e riconosciuti nel calendario globale del design.