Ilrestodelcarlino.it - Tutti in fila per il passaggio a livello. Code chilometriche a Rivabella . Anche FdI in pressing sul ministero

infinite aa causa dei tempi di chiusura del, e nessuna risposta (per ora) dalai trasporti. I disagi e le file stanno diventando insostenibili. Per i riminesi passare di lì è diventato un vicolo cieco. Nell’ultimo fine settimana, leerano tanto lunghe da bloccare una buona parte della viabilità della zona nord di Rimini. Le file daarrivavano, in certi orari, fino alle Celle e a via Italia. Lo spiraglio resta l’intervento del, che è l’unico soggetto che può interloquire con Rfi. Il riferimento politico era – fino a poco tempo fa – Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia. Non è più lui il viceministro ai trasporti: al suo posto è stato nominato Antonio Iannone, che ha preso le deleghe da pochi giorni. "Sono in corso contatti con il nuovo viceministro – dice Nicola Marcello, consigliere regionale di FdI – Ci rivolgeremo a lui contando di averlo qui a Rimini nelle prossime settimane".