Tutti in bus per l’ambiente. I buoni motivi per lasciare l’auto.

EMPOLI Nella nostra città il trasporto pubblico è molto diffuso, ma gli autobus sono usati principalmente da coloro che non hanno a disposizione l'auto: gli anziani, gli studenti delle scuole Secondarie di secondo grado (superiori) e molti cittadini stranieri. Sono pochissimi i ragazzi delle scuole Secondarie di primo grado (medie), tra gli 11 e i 13 anni, a utilizzare gli autobus di linea per andare a scuola o per altri spostamenti (ritrovarsi con gli amici o nei centri sportivi). Secondo noi, invece, ci sono tanti buoni motivi per sostituire l'auto con il bus. Innanzitutto i genitori potrebbero risparmiare le spese per la benzina, ma soprattutto si eviterebbe di inquinare l'aria dei luoghi in cui viviamo con l'emissione dell' anidride carbonica proveniente dai gas di scarico. A ciò si aggiunge il fatto che ci sarebbe meno traffico nelle strade e davanti alle scuole e alle case.

