Amica.it - Tutti gli appuntamenti beauty imperdibili della Design Week 2025

Leggi su Amica.it

Torna a Milano il Fuori Salone e anche quest’anno, fino al 13 aprile, il calendario eventiè ricco di. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di, ma non solo. Come ogni anno, gli eventi e le installazioni saranno presenti in tutta Milano. Si partirà quindi da Brera, cuorecittà nonché una delle zone più calde. Tuttavia gli eventi interesseranno diverse zone, da Portanuova fino all’asse Bergognone – Tortona, passando per Piazza XXIV Maggio.Aesop Chiesa del Carmine in Brera.Una delle grandi protagoniste degli eventi del Fuori Salone sarà la bellezza, con una mostra dedicata e, per gli amanti dei profumi di nicchia eer fragrances, tante installazioni che faranno vivere esperienze speciali, completamente immersive.