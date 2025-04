Ilgiorno.it - Tutti contro la mantide di Parabiago: “Il 9 agosto, giorno propizio. Lo decise tramite un rito”

(Milano) – Nuove accuseAdilma Pereira Carneiro nel processo per l’omicidio di Fabio Ravasio, travolto e ucciso da un’auto pirata il 92024 a. Davanti alla Corte d’Assise di Busto Arsizio, presieduta dal giudice Giuseppe Fazio, hanno reso dichiarazioni spontanee due coimputati: il meccanico Fabio Oliva e Mirko Piazza, amico di Massimo Ferretti (ex amante di Adilma e anch’egli imputato). Oliva, difeso dagli avvocati Federico Bonzi e Massimo Schieppati, ha raccontato di essere stato coinvolto senza sapere realmente cosa stesse accadendo: “Non sapevo nulla fino a quando non venni chiamato per riparare la Opel, quella usata per uccidere Ravasio. Mi dissero che sarebbe servita per ammazzare il compagno di Adilma. Non ci credetti. Sistemai l’auto, ricollegai la batteria e sostituii un fanale che mi portò Adilma stessa”.