Tutti aspettano che l’Inter non vinca nulla ma cosa volete da Inzaghi? Contro il Bayern due difficoltà | parla Bergomi

Tutti stanno aspettando che l’Inter non vinca nulla nonostante sia ancora in corsa in tutte le competizioni”. L’ex capitano nerazzurro Beppe Bergomi mette le carte in tavola nell’Intervista concessa a Tuttosport a poche ore dal fischio d’inizio di Bayern Monaco-Inter, gara d’andata dei quarti di finale di Champions League.“Secondo me non cambierebbe nulla perché l’Inter ad aprile è dentro in tutte e tre le competizioni, con una rosa che l’età media sempre più alta e che mai come quest’anno ha avuto tanti infortunati. – ha sostenuto l’ex calciatore nerazzurro prima di prendere le difese di Simone Inzaghi – Ma cosa vuoi chiedergli di più? Sono quattro anni che fa giocare bene la squadra, con sempre 70mila persone allo stadio perché la gente è orgogliosa di andare a San Siro. Ilfattoquotidiano.it - “Tutti aspettano che l’Inter non vinca nulla, ma cosa volete da Inzaghi? Contro il Bayern due difficoltà”: parla Bergomi Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Diciamolo chiaramente,stanno aspettando chenonnonostante sia ancora in corsa in tutte le competizioni”. L’ex capitano nerazzurro Beppemette le carte in tavola nelvista concessa a Tuttosport a poche ore dal fischio d’inizio diMonaco-Inter, gara d’andata dei quarti di finale di Champions League.“Secondo me non cambierebbeperchéad aprile è dentro in tutte e tre le competizioni, con una rosa che l’età media sempre più alta e che mai come quest’anno ha avuto tanti infortunati. – ha sostenuto l’ex calciatore nerazzurro prima di prendere le difese di Simone– Mavuoi chiedergli di più? Sono quattro anni che fa giocare bene la squadra, con sempre 70mila persone allo stadio perché la gente è orgogliosa di andare a San Siro.

