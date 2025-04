Quifinanza.it - Turismo sostenibile, nasce la nuova figura del Sustainability Manager for Tourism Destinations

L’Europa sforna unaprofessionale dalla forte impronta green.ilfor, con tanto di formazione gratuita per guidare la transizione green del. Un professionista con competenze ibride, capace di coniugare sostenibilità ambientale, rigenerazione sociale e sviluppo economico dei territori.Ilsta trasformando radicalmente il nostro modo di viaggiare. È un approccio responsabile al viaggio che mira a proteggere l’ambiente, preservare le culture locali e sostenere le comunità. Laprofessioneproprio per rispondere alle sfide di queste nuove forme di viaggio, mettendo al centro il benessere dei territori, la partecipazione delle comunità locali e una gestione integrata delle destinazioni. In una vera ottica di sostenibilità, con grandissime potenzialità per i giovani europei e italiani.