Turetta provava intolleranza per la libertà e l' autonomia di Giulia | le motivazioni dell' ergastolo

motivazioni della sentenza dell'ergastolo a Filippo Turetta, condannato il 3 dicembre scorso per l'omicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin di Vigonovo, avvenuto nel novembre 2023. A determinare la pena hanno contribuito, scrivono i giudici. Veneziatoday.it - Turetta provava «intolleranza per la libertà e l'autonomia» di Giulia: le motivazioni dell'ergastolo Leggi su Veneziatoday.it La Corte d'Assise di Venezia ha diffuso lea sentenzaa Filippo, condannato il 3 dicembre scorso per l'omicidioa ex fidanzataCecchettin di Vigonovo, avvenuto nel novembre 2023. A determinare la pena hanno contribuito, scrivono i giudici.

