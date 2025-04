Turetta le motivazioni dell’ergastolo | Le 75 coltellate a Cecchettin segno di inabilità non di crudeltà

crudeltà per la condanna all’ergastolo inflitta a Filippo Turetta, le 75 coltellate inferte a Giulia Cecchettin non sono state «un modo per crudelmente infierire o per fare scempio della vittima», ma «conseguenza della inesperienza e della inabilità» dell’omicida. È quanto si legge nelle 150 pagine di motivazioni della sentenza, pronunciata il 3 dicembre nei confronti dell’assassino di Cecchettin.Filippo Turetta.Per i giudici non è certo che Turetta volesse «infliggere alla vittima sofferenze gratuite e aggiuntive»La dinamica dell’omicidio di Cecchettin non permette di «desumere con certezza, e al di là di ogni ragionevole dubbio», che Turetta volesse «infliggere alla vittima sofferenze gratuite e aggiuntive», e «non è a tal fine valorizzabile, di per sé, il numero di coltellate inferte». Lettera43.it - Turetta, le motivazioni dell’ergastolo: «Le 75 coltellate a Cecchettin segno di inabilità, non di crudeltà» Leggi su Lettera43.it Per i giudici della Corte D’Assise di Venezia, che hanno escluso l’aggravante dellaper la condanna all’ergastolo inflitta a Filippo, le 75inferte a Giulianon sono state «un modo per crudelmente infierire o per fare scempio della vittima», ma «conseguenza della inesperienza e della» dell’omicida. È quanto si legge nelle 150 pagine didella sentenza, pronunciata il 3 dicembre nei confronti dell’assassino di.Filippo.Per i giudici non è certo chevolesse «infliggere alla vittima sofferenze gratuite e aggiuntive»La dinamica dell’omicidio dinon permette di «desumere con certezza, e al di là di ogni ragionevole dubbio», chevolesse «infliggere alla vittima sofferenze gratuite e aggiuntive», e «non è a tal fine valorizzabile, di per sé, il numero diinferte».

