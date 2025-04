Turetta i giudici | 75 coltellate a Giulia Cecchettin non sono segno crudeltà Le motivazioni dell' ergastolo | delitto premeditato non un momento di rabbia

Giulia Cecchettin non è stato il risultato di un momento di rabbia incontrollabile, ma un delitto premeditato: quello di Filippo Turetta, infatti, era un. Ilgazzettino.it - Turetta, i giudici: «75 coltellate a Giulia Cecchettin non sono segno crudeltà». Le motivazioni dell'ergastolo: delitto premeditato, non un momento di rabbia Leggi su Ilgazzettino.it VENEZIA - L?uccisione dinon è stato il risultato di undiincontrollabile, ma un: quello di Filippo, infatti, era un.

Turetta, i giudici: «75 coltellate a Giulia Cecchettin non sono segno crudeltà». Le motivazioni dell'ergastolo. Filippo Turetta era «lucido e razionale» ma le 75 coltellate «non sono segno di crudeltà».

