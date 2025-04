Ilgiorno.it - Tumori, a ogni paziente il suo gemello digitale: cure su misura e monitoraggio dell’evoluzione della malattia

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 8 aprile 2025 – Gemelli digitali e Intelligenza Artificiale generativa per rivoluzionare il trattamento deirari e, in prospettiva, di tutti i: è questo l’obiettivo del progetto Digital Twin di Humanitas, che si è appena aggiudicato un finanziamento di 3 milioni di euro dal programma FISA del Ministero dell’Università eRicerca. Digital Twin è fruttopartnership tra IRCCS Istituto Clinico Humanitas - primo policlinico in Italia a essersi dotato di un AI Center – e Humanitas University. “Il progetto rappresenta un'opportunità unica per migliorare la comprensione e il trattamento deirari, patologie di complessa gestione clinica”, afferma il prof. MatteoPorta, responsabile Leucemie dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas e docente di Humanitas University, che guiderà la ricerca.