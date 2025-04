Tumore al seno a Palomonte una giornata di prevenzione con lo scienziato Corso

prevenzione è la parola d'ordine dell'assessorato alle politiche sociali del Comune di Palomonte che ha organizzato per sabato 19 aprile 2025 a partire dalle ore 14 in piazza Umberto Carbone, in località Bivio di Palomonte, una giornata di visite di gratuite e di sensibilizzazione sulla.

