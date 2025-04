Tumore al seno a Palomonte una giornata di prevenzione con lo scienziato Corso

prevenzione è la parola d’ordine dell’assessorato alle politiche sociali del Comune di Palomonte che ha organizzato per sabato 19 aprile 2025 a partire dalle ore 14 in piazza Umberto Carbone, in località Bivio di Palomonte, una giornata di visite di gratuite e di sensibilizzazione sulla prevenzione del Tumore al seno con lo scienziato e oncologo dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, Giovanni Corso. L’evento, patrocinato dal Comune di Palomonte, dal Comune di Postiglione, dall’associazione Alta Irpinia Solidale e dall’associazione European Cancer Prevention, vedrà alle ore 14 l’accoglienza dello scienziato e oncologo Corso presso Palazzo di Città da parte del sindaco Felice Cupo e dell’amministrazione comunale e a partire dalle ore 14.30 presso la sede della Protezione Civile, le visite gratuite alle donne di età superiore ai 25 anni. Anteprima24.it - Tumore al seno, a Palomonte una giornata di prevenzione con lo scienziato Corso Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiè la parola d’ordine dell’assessorato alle politiche sociali del Comune diche ha organizzato per sabato 19 aprile 2025 a partire dalle ore 14 in piazza Umberto Carbone, in località Bivio di, unadi visite di gratuite e di sensibilizzazione sulladelalcon loe oncologo dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, Giovanni. L’evento, patrocinato dal Comune di, dal Comune di Postiglione, dall’associazione Alta Irpinia Solidale e dall’associazione European Cancer Prevention, vedrà alle ore 14 l’accoglienza delloe oncologopresso Palazzo di Città da parte del sindaco Felice Cupo e dell’amministrazione comunale e a partire dalle ore 14.30 presso la sede della Protezione Civile, le visite gratuite alle donne di età superiore ai 25 anni.

