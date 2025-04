Primacampania.it - Tufino è il Comune più generoso della Campania per la donazione degli organi

Leggi su Primacampania.it

NAPOLI –conquista il primato regionale inper la. A renderlo noto è il Centro Nazionale Trapianti che, in vistaGiornata nazionaledell’11 aprile, ha diffuso il consueto report annuale con i dati relativi alle dichiarazioni di volontà espresse dai cittadini al rinnovocarta d’identità nei Comuni italiani.Nel 2024, in provincia di Napoli, ha fatto registrare una percentuale di consensi pari all’82,2%: su 253 dichiarazioni raccolte, ben 208 sono state favorevoli alla, a fronte di 45 dinieghi. Il dato è stato accompagnato da una percentuale di astensioni del 24,3%. Ilnapoletano si colloca così al primo posto in, davanti a Sassinoro e Arpaise, entrambi in provincia di Benevento.Nel complesso, lo scorso anno insono state registrate circa 286mila dichiarazioni di volontà: il 56,5% ha detto “sì” alla, mentre il 43,5% ha espresso parere contrario.