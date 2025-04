Juventusnews24.com - Tudor Juve, il tecnico punta a tenersi la panchina. E alla Continassa il vento sta cambiando… Cosa succede

Arrivano aggiornamenti molto importanti su quello che potrebbe essere il futuro della panchina della Juventus, che ha scelto di puntare su Igor Tudor per questo finale di stagione per centrare un piazzamento Champions. Il tecnico ha accettato l'incarico ma spera di riuscire a tenere la panchina anche per la prossima annata. Il suo impatto con il mondo bianconero è stato molto positivo e il vento sta leggermente cambiando: non si esclude ora una conferma, anche se dipenderà tutto dalla Champions League. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.