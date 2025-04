Tudor cambia i piani della Juventus | salta l’arrivo del difensore

Juventus ha cambiato volto in panchina e in campo con l'arrivo in panchina di Igor Tudor, dopo la fallimentare gestione con Thiago Motta alla guida della squadra bianconera.Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.itL'ex difensore croato è tornato perciò alla Continassa da allenatore, con l'obiettivo di risollevar la 'Vecchia Signora' e condurla verso la qualificazione alla prossima Champions League. L'accesso alla massima competizione europea resta di vitale importanza per la Juve, nonostante le rassicurazioni arrivate dalla proprietà e da John Elkann sul fronte finanziario. La partecipazione alla Champions cambierebbe le mosse di mercato della dirigenza bianconera, che in tal caso opterebbe per una strategia più aggressiva per rinforzare adeguatamente la rosa per tornare competitiva per la lotta scudetto.

