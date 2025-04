Justcalcio.com - TS – “Il Bologna ci ha fatto sbagliare. McTominay e Buongiorno…”

2025-04-07 23:36:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport:– Il Napoli di Antonio Conte (squalificato) manca l’opportunità di riavvicinarsi all’Inter. I partenopei hanno chiuso 1-1 adopo esser passati in vantaggio, un pari che tiene la squadra dell’ex Juve sempre a -3 dai nerazzurri, le parole dell vice Cristian Stellini nel post-partita a Dazn:”un ottimo rimo tempo, preparato partita aggressiva fatta di gioco ed intensità. Lo abbiamonel primo tempo, nel secondo ci è mancato qualcosa. Pensato più a difenderci che a giocare, se perdi quel ritmo in campi come questi contro una squadra in gran forma come ilpoi fai fatica a riprenderlo. Non siamo più riusciti a giocare, noi dobbiamo fare la partita ad alti ritmi pressando. Dobbiamo crescere in mentalità nella voglia di giocare di più il pallone“.