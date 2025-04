Justcalcio.com - TS – “Accordo prima del Mondiale per Club”

2025-04-08 12:11:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport:In casa Juventus continua a tenere banco da inizio stagione il capitolo sponsor, con i bianconeri che non hanno ancora raggiunto undopo la fine del contratto con Jeep. Una situazione quasi paradossale, che la società sta provando a risolvere in modo definitivo. Nelle ultime ore sarebbero infatti emerse delle novità importanti, con una trattativa già ben avviata.Juve, trattativa avviata per il doppio sponsorSecondo quanto riportato da SportBusiness, la Juventus starebbe valutando un ritorno a sorpresa di Jeep come sponsor di maglia. Una scelta sorprendente dopo la decisione della società automobilistica, che fa parte del gruppo Stellantis di proprietà degli Agnelli-Elkann, di non rinnovare l’con i bianconeri scaduto a giugno del 2024.